Грузия имеет полную поддержку США в политике с РФ - Бахтадзе

23.09.2018 14:16 У нас есть полная поддержка в США в связи с той политикой, которую мы осуществляем в отношении Российской Федерации, — об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил в эфире телекомпании «Имеди».



Как отметил Мамука Бахтадзе, Соединенные Штаты Америки поддерживают Грузию в связи с той мирной инициативой, которая была озвучена несколько месяцев назад. По словам Мамуки Бахтадзе, Грузия является примером того, как страна получила двухпартийную поддержку.



«Грузия является очень хорошим примером того, как достигается консенсус со стороны различных политиков, ведомств, участвующих в принятии решений. Грузия — пример того, как мы получили двухпартийную поддержку.



Следовательно, наши позиции в США очень сильны, и исходя из этого мы имеем полную поддержку, в том числе и в политике, которую мы проводим в отношении Российской Федерации. Мы озвучили наши мирные инициативы, и у нас есть полная поддержка наших друзей в этом направлении.



Именно это было одной из причин, по которой мы заявили, что мы рады тому прямому диалогу, который президент Трамп ведет в отношении Российской Федерации, так как наши западные друзья используют все свои политические инструменты, в том числе принципиальный диалог по тем принципиальным диалогам, которые очень важны для Запада и в перечне этих принципиальных вопросов есть национальные интересы Грузии», — заявил Мамука Бахтадзе.

















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