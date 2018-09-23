Бахтадзе: Режим свободной торговли между США и Грузией будет сильным шагом вперед

23.09.2018 14:33 Режим свободной торговли между США и Грузией станет сильным шагом вперед, и я рад, что мы получили очень положительную обратную связь от наших коллег на всех уровнях на тех встречах, которые мы провели в Вашингтоне в связи с этой идеей — об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил в эфире телекомпании «Имеди».



По словам Мамуки Бахтадзе, отношения Грузии и США перешли на более высокий уровень, и есть готовность к сотрудничеству в различных сферах. Как отметил премьер-министр, эта готовность особенно касается двух направлений — сотрудничества в сфере безопасности и экономики.



«Наша политическая повестка дня с США очень разносторонняя и многоплановая. Сегодня мы находимся на том этапе отношений, когда обе стороны выражаем готовность перевести наши отношения на существенно более высокий уровень. Это особенно касается двух направлений — это наши отношения по части безопасности и в то же время, экономическое сотрудничество», — заявил Мамука Бахтадзе.



По словам премьер-министра, США ведут интенсивные переговоры с крупными экономическими платформами о новом режиме свободной торговли, соответственно, есть ожидания, что параллельно завершению переговоров, с Грузией открылся конкретный диалог на уровне соответствующих ведомств.















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