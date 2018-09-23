Бахтадзе: Отношения США и Грузии еще никогда не были на таком высоком уровне

23.09.2018 14:36 Отношения между Соединенными Штатами Америки и Грузией находятся на самом высоком уровне, наши отношения никогда не были на таком высоком уровне и такими ориентированными на конкретные результаты, — об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил в эфире телекомпании «Имеди». Как отметил Мамука Бахтадзе, в условиях власти «Грузинской мечты» и при поддержке президента США Трампа и его администрации, Грузии удалось углубить эти отношения и перевести их на самый высокий уровень.



«Со дня независимости Соединенные Штаты Америки стоят рядом с нашей государственностью и, конечно, очень радостно, что эти отношения находятся на самом высоком уровне. Соответственно, это исторический шанс для того, чтобы мы углубили наши отношения по всем направлениям. Думаю, что заявление Государственного департамента является очень однозначным, что свидетельствует о большом прогрессе, который мы имеем в стране. Конечно, наши американские коллеги хорошо понимают, как трудно иметь страну на такой высокой траектории развития тогда как у нас есть системная агрессия со стороны Российской Федерации. Это — путь, полный вызовов, но именно наша дружба и наше партнерство выражается в том, чтобы мы решали эти вызовы совместными усилиями», — заявила Мамука Бахтадзе.



По словам премьер-министра, за последние два года были приняты пять законодательных актов, где, однозначно поддерживается территориальная целостность Грузии, упоминается та агрессия и оккупация, которую Российская Федерация осуществляет в Грузии.



«Я хочу особо подчеркнуть очень важный для нас закон о бюджете, в котором четко отображается резкая реакция США в отношении всех тех государств, которые ставят под вопрос территориальную целостность Грузии.



Это — очень конкретные послания, это — очень конкретная помощь, и я хочу еще раз поблагодарить президента Трампа, его администрацию и всех членов его команды за такую верную помощь», — заявил Мамука Бахтадзе.















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