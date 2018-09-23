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Илия II: Надеемся, что законопроект, связанный с культивацией марихуаны, не будет принят и в будущем
23.09.2018 17:12
Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II надеется, что законопроект, связанный с культивацией-экспортом конопли , не будет принят и в будущем. Как отметил патриарх в ходе воскресной проповеди в соборе Троицы в Тбилиси, власти учли просьбу патриархии и в настоящее время рассмотрение законопроекта остановлено.
«Вы знаете в последнее время в нашем народе было волнение из-за того закона, который касается марихуаны. Мы должны знать, что наркотики и в том числе марихуана пагубны для людей. Мы должны знать, что это опасно для нашей молодежи и будущего. Мы попросили власти, премьер-министра отозвать этот закон о культивации марихуаны, и чтобы он не был принят. Пока что этот закон остановлен, и надеемся, что его не примут и в будущем. Надеемся, в Грузии установится мир, и наши семьи успокоятся», - заявил патриарх.
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