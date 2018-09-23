В парламенте Грузии пройдет международный форум стратегических коммуникаций

23.09.2018 18:53 По информации члена парламентского большинства Софио Кацарава, в парламенте Грузии 24 сентября пройдет высокого уровня международный форум стратегических коммуникаций, главной целью которого является создание в стране эффективной, координированной и проактивной стратегической системы коммуникаций и выделение роли правительства, парламента и неправительственного сектора в этом процессе.



По словам депутата, «главная задача заключается в том, чтобы форум был ориентирован на практический результат».



«Вместе с американскими и британскими участниками высокого уровня мы рассмотрим важность создания эффективной национальной системы стратегических коммуникаций для страны и каждого из граждан, что будет осуществляться путем единого подхода властей и сотрудничества между правительственными и неправительственными акторами. Акцент будет сделан на тех тесных связях, которые существуют между достижением внешнеполитических приоритетов и успешными внутренними реформами. Обсудим самые эффективные пути коммуникации как внутри страны – с нашими гражданами, так и на международном уровне. Рассмотрим то, как должны работать стратегические коммуникации в грузинском контексте, на фоне сложной информационной обстановки, существующих вызовов и возрастающей антизападной пропаганды. Форум, инициированный и организованный комитетом по внешним отношениям, проводится при поддержке посольств США и Великобритании в Грузии, USAID и Института управления Восток-Запад», - заявила Софио Кацарава.















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