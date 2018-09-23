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Вселенский Патриарх: «Украина получит автокефалию, потому что это ее право»
23.09.2018 21:34
Вселенский Патриарх Варфоломей объявил сегодня, что Украина получит автокефалию, поскольку это ее право. Об этом Варфоломей сообщил во время литургии в церкви Святой Фоки Месахору в Константинополе.
«Церковь Чехии и Словакии - новейшая из Автокефальных Церквей, которую Вселенский Патриархат провозгласил Автокефальной в 1998 году. Сейчас настал черед Украины, которая получит статус Автокефалии, вскоре, я надеюсь, несмотря на существующие противодействия, и это будет потому, что это Ее право. Это Ее право на получение статуса Автокефалии, а с другой стороны, это право и действительно исключительное право нашего Вселенского Патриархата предоставить Автокефалию, как это было предоставлено всем Новым Православным Церквям, начиная с России в 16 веке, и заканчивая Чешской и Словацкой Церковью, как я сказал ранее. Мы не боимся угроз.
Недавно я сказал в одной проповеди, что Вселенский Патриархат ни кому не угрожает, и ни от кого не боится угроз, но шествует неуклонно, исполняя свою миссию в соответствии со Святыми Канонами, выполняя благоговейно те привилегии, которые были предоставлены нам правилами Вселенских Соборов. Мы не отрекаемся от этих правил Вселенских Соборов и привилегий, данных этими Соборами Первопрестольной Церкви Константинополя. Мы их почитаем, исполняем, и мы также будем ими руководствоваться в случае Украины и других случаях где понадобится»,- сказал Вселенский Патриарх.
Напомним, что процесс предоставления Украинской Православной Церкви автокефалии уже вышел на «финишную прямую».
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