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Министр иностранных дел Грузии примет участие в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН


24.09.2018   10:49
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани примет участие в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Давид Залкалиани проведет двусторонние встречи и подключится к запланированным в рамках сессии мероприятиям. Информацию об этом распространяет МИД Грузии.

В рамках визита министр примет участие в мероприятиях, намеченных в рамках сессии ООН, в том числе глава МИД Грузии будет присутствовать на встрече трансатлантических министров иностранных дел, которая традиционно проводится в рамках ООН. Следует отметить, что грузинская сторона в этой встрече участвует впервые.

Давид Залкалиани также будет присутствовать на мероприятии высокого уровня, посвященном вопросам защиты прав человек в мире.

Глава грузинского внешнеполитического ведомства будет участвовать и в мероприятии по вопросам охраны культурного наследия.

В рамках сессии генеральной Ассамблеи ООН Давид Залкалиани проведет встречи с коллегами-министрами, планируется оформление меморандума о сотрудничестве с до 5 странами. Также пройдут встречи с высокими должностными лицами ООН.

В рамках Генеральной Ассамблеи ООН пройдет встреча глав МИД стран ГУАМ, а также министериал ГУАМ-Япония.

Делегация Грузии во главе премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе находится в Нью-Йорке с целью участия в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.






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