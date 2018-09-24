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В системе прокуратуры упраздняется институт «ad hoc прокурора»


24.09.2018   12:20
В системе прокуратуры больше не будет существовать институт чрезвычайного, «ad hoc прокурора» . Согласно законодательному пакету, представленному на рассмотрение в парламент Грузии, институт ad hoc прокурора упраздняется.

По ныне действующему закону, чрезвычайный (ad hoc) прокурор назначается, когда начинается расследование против Главного прокурора. Именно чрезвычайный (ad hoc) прокурор готовит заключение о наличии либо отсутствии обоснованных предположений о совершении преступления Главным прокурором.
Согласно изменениям в Конституции, освобождение Главного прокурора с должности допускается только в порядке импичмента. Именно этим объясняется решение об упразднении института чрезвычайного (ad hoc) прокурора.

В повестку дня парламента внесен вопрос о реформах системы прокуратуры.

Проект нового закона «О прокуратуре» и истекающие из него законодательные инициативы будут представлены на сегодняшнем заседании бюро.






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