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В системе прокуратуры упраздняется институт «ad hoc прокурора»
24.09.2018 12:20
В системе прокуратуры больше не будет существовать институт чрезвычайного, «ad hoc прокурора» . Согласно законодательному пакету, представленному на рассмотрение в парламент Грузии, институт ad hoc прокурора упраздняется.
По ныне действующему закону, чрезвычайный (ad hoc) прокурор назначается, когда начинается расследование против Главного прокурора. Именно чрезвычайный (ad hoc) прокурор готовит заключение о наличии либо отсутствии обоснованных предположений о совершении преступления Главным прокурором.
Согласно изменениям в Конституции, освобождение Главного прокурора с должности допускается только в порядке импичмента. Именно этим объясняется решение об упразднении института чрезвычайного (ad hoc) прокурора.
В повестку дня парламента внесен вопрос о реформах системы прокуратуры.
Проект нового закона «О прокуратуре» и истекающие из него законодательные инициативы будут представлены на сегодняшнем заседании бюро.
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