Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана пройдет в США

24.09.2018 12:21 Министры иностранных дел Армении и Азербайджана встретятся в Нью-Йорке, чтобы обсудит вопрос Нагорного Карабаха. Об этом сообщают армянские СМИ.



Посредником встречи будет Минская группа ОБСЕ.



По распространенным данным, встреча Зохраба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова в США состоится 26 сентября.

















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