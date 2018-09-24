Давид Залкалиани встретился с главой МИД Турции

24.09.2018 13:19 В рамках визита в Нью-Йорк министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.



По данным МИД Грузии, на встрече речь шла о стратегическом партнерстве Грузии и Турции, что выражается в многолетнем успешном сотрудничестве во многих сферах.



Грузинская сторона поблагодарила Турцию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также за поддержку европейской и евроатлантической интеграции страны.



Как отметил министр иностранных дел Турции, Анкара будет продолжать поддерживать Грузию как в двустороннем, так и в международных форматах.



В контексте двусторонних отношений была подчеркнута особая важность Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Грузией и Турцией и выражена готовность к следующей встрече Совета, которая состоится в Анкаре.



На встрече было отмечено вовлечение Грузии и Турции в международные транзитные и энергетические проекты и та важная роль, которую Грузия и Турция играют в развитии Южного коридора. В этом отношении подчеркнули проект Баку-Тбилиси-Карс и важность его имплементации. Грузинская сторона также поприветствовала открытие проекта Трансанатолийского трубопровода TANAP.



Министр предоставил турецкому коллеге информацию о нарушениях прав человека в оккупированных регионах Грузии, также рассказал о мирной инициативе правительства Грузии «Шаг к лучшему будущему». Он поблагодарил Турцию за поддержку Грузии в политике непризнания.



Турецкий коллега еще раз поздравил Давида Залкалиани с назначением на эту должность. Это была первая встреча коллег в ранге министров. Стороны выразили готовность к сотрудничеству в будущем, как в направлении двусторонних отношений, так и взаимной поддержки в международных форматах.















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