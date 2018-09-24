Чугошвили: Вано Мерабишвили получает лечение того стандарта, который должен получать любой заключенный в Грузии

24.09.2018 13:24 Вано Мерабишвили получает лечение того стандарта, который должен получать любой заключенный в Грузии – об этом вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили заявила отвечая на вопрос о состоянии здоровья бывшего премьер-министра Вано Мерабишвили.



Что касается вопроса об искусственном ухудшении состояния здоровья бывшего премьера, Чугошвили ответила, что это – абсурд.



«То, что вы мне говорите – полный абсурд. Я точно знаю, что он проходит всевозможные медицинские обследования и лечение. Я точно знаю, сколько раз он был доставлен в больницу, соответствующую клинику и получает тот стандарт заботы, который должен получать в Грузии любой заключенный», — заявила Чугошвили.















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