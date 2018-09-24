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Элизабет Руд: Грузия сделала очень большие шаги с точки зрения развития свободной и справедливой избирательной системы
24.09.2018 13:26
Соединенные Штаты Америки всегда поддерживали развитие свободной и справедливой избирательной системы и стоит отметить, что с этой точки зрения Грузия сделала очень большие шаги, — об этом и.о. посла США в Грузии Элизабет Руд заявила на форуме по стратегическим коммуникациям «Разработка многосторонних подходов для укрепления демократического нарратива Грузии».
«Мы будем наблюдать за избирательным процессом и выборами в сотрудничестве с другими международными наблюдательскими организациями. Кроме того, у посольства будет наблюдательская миссия и мы надеемся, что это будут еще одни свободные выборы», — заявила Элизабет Руд.
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