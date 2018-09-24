"Грузинская мечта" - На встречах со сторонниками Саломе Зурабишвили ожидаются провокации со стороны "Национального движения"

24.09.2018 13:37 «Согласно имеющейся у нас информации, 24 сентября, на встречах независимого кандидата в президенты Грузии Саломе Зурабишвили со сторонниками, со стороны «Национального движения» ожидаются провокации», — об этом говорится в заявлении политического объединения «Грузинская мачта — Демократическая Грузия».



«Также, как и в предыдущие предвыборные кампании, «Национальное движение» и сейчас не изменяет привычным для себя методам и опять же старается создать очаги напряженности в предвыборном процессе путем провокаций.



«Грузинская мечта — Демократическая Грузия» призывает сторонников независимого кандидаты в президенты Саломе Зурабишвили, не поддаваться на провокации «Национального движения» и сохранять спокойствие в случае любой попытки создать дестабилизацию.



Непоколебимая воля нашей политической команды — проведение мирных и ненасильственных выборов демократическим путем, для чего за выборами и предвыборной кампанией следят местные и международные наблюдатели», — отмечается в заявлении «Грузинской мечты».



По заявлению партии, в случае любой провокации в предвыборный период, информация незамедлительно будет передана международным организациям.















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