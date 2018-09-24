Министр обороны и национальной безопасности Фиджи посещает Грузию

24.09.2018 13:41 Министр обороны и национальной безопасности Фиджи посещает Грузию. Рату Иноке Кубуабола принял министр внутренних дел Грузии.



Запланированы встречи с представителями исполнительной и законодательной властей, а также подписание меморандума о взаимосотрудничестве.



По информации Вещательной корпорации Фиджи, страну с Грузией свзязывает сотрудничество в медицинской сфере. В частности, к этому времени 9 студентов из Фиджи получают медицинское образование в Грузии.



Напомним, что между Грузией и Фиджи действует безвизовый режим.



Рату Иноке Кубуабола в 2009-2016 годах занимал пост министра иностранных дел Фиджи.















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