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Киладзе: В отношении Вано Мерабишвили не существует какого-то особого обращения


24.09.2018   13:50
По словам председателя парламентского комитета по защите прав человека Софо Киладзе, в отношении Вано Мерабишвили не существует какого-то особого обращения.

Как заявила журналистам Киладзе, государство все делает для того, чтобы права каждого осужденного были защищены.

«У меня есть информация, что лечение в конкретном медицинском учреждении было согласовано с Вано Мерабишвили. Он получает такой же сервис, который предусмотрен для всех осужденных. С ним не обращаются как-то по особому. Если его адвокаты хотят провести дополнительные медицинские исследования, у них есть на это право, но государство делает все для того, чтобы права всех осужденных были бы защищены, кто бы они ни были», — заявила Киладзе.

Специальная пенитенциарная служба распространяет заявление о состоянии здоровья бывшего премьера и министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили.






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