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На встрече Саломе Зурабишвили с избирателями в Батуми произошел небольшой инцидент
24.09.2018 14:03
На встрече кандидата в президенты Саломе Зурабишвили с избирателями в Батуми произошел небольшой инцидент. В эти минуты она проводит встречу в зале Центра искусства.
Во время выступления Зурабишвили с речью, один из присутствующих начал выкрикивать в адрес кандидата в президенты: » Вы не достойны быть президентом и не можете стать президентом Грузии». После этого гражданин Аслан Вашакмадзе был выгнан из зала сторонниками Саломе Зурабишвили.
«Сегодня в батуми нас предупредили, что будут провокации, это происходит уже несколько недель. Это стратегия нашего соседа, поэтому не обращайте внимание, если я не нервничаю, и вы не беспокойтесь, чем ближе мы к победе, тем больше они будут ожесточаться
Об ожидаемых провокациях в Батуми заявление сделала пресс-служба «Грузинской мечты».
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