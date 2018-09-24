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Президента Молдавии отстранили от власти
24.09.2018 14:20
Конституционный суд (КС) Молдавии временно приостановил полномочия президента страны Игоря Додона в части назначения им двух членов правительства. Об этом заявил председатель суда Михай Поалелунжь, передает РИА Новости.
Ранее премьер-министр страны Павел Филип подал на утверждение Додону кандидатуры двух новых министров. Министром здравоохранения, труда и социальной защиты Филип предложил назначить Сильвию Раду, министром сельского хозяйства и регионального развития — Николая Чубука.
Додон выступил против этих претендентов. «Констатируются обстоятельства, которые оправдывают временную отставку президента с должности из-за его отказа назначить министров, кандидатуры которых повторно предложил премьер», — сказал судья КС Поалелунжь.
Это не первый случай, когда КС временно отстраняет Додона от обязанностей президента страны. В январе этого года суд постановил, что решение о запрете трансляции новостей и информационно-аналитических передач из России может подписать спикер парламента или премьер-министр, поскольку Додон отказался это делать. Для этого президента Молдавии временно отстранили от власти.
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