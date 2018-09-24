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Оппозиция призывает президента помиловать Вано Мерабишвили


24.09.2018   15:12


Оппозиционное движение «Сила в единстве» обратилось к президенту Грузии Георгию Маргвелашвили с призывом до истечения его срока полномочий помиловать бывшего премьер-министра и экс-главу МВД страны Вано Мерабишвили. Об этом на пресс-конференции в Тбилиси заявил один из членов движения Мамука Гамкрелидзе.

Оппозиционер также призвал министра юстиции Грузии Тею Цулукиани обеспечить срочную госпитализацию Мерабишвили в медицинское учреждение пенитенциарной системы, а также незамедлительно начать обсуждение вопроса об условно-досрочном освобождении заключенного.

«Мы возлагаем ответственность за состояние здоровья Мерабишвили лично на президента Георгия Маргвелашвили и министра юстиции Тею Цулукиани».

Комментируя сообщения об ухудшении состояние здоровья экс-чиновника, Гамкрелидзе заявил, что тот уже шестой год отбывает наказание в тяжелых условиях – в одноместной камере без окна, «что может расцениваться пытки», считает оппозиционер.

Ранее адвокат Вано Мерабишвили Георгий Чивиашвили потребовал проведения дополнительного медицинского обследования своего подзащитного. Он не исключил, что бывший глава МВД может страдать от тяжких заболеваний, заявив даже о его возможной интоксикации. В Специальной пенитенциарной службе эти утверждения категорически отвергли, предав огласке диагноз Мерабишвили: вазомоторный ринит; синдром Горнера (справа), блефароконъюнктивит.

Вано Мерабишвили стал самым высокопоставленным чиновником периода правления Михеила Саакашвили, оказавшийся в тюрьме после смены власти. В настоящее время политик отбывает наказание по нескольким эпизодам, в частности, о подкупе избирателей, присвоении и растрате государственных средств, превышении служебных полномочий, фальсификации улик по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и организации избиения в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.







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