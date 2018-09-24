Глава МВД Грузии встретился с министром обороны и национальной безопасности Фиджи

24.09.2018 17:10 Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария встретился с министром обороны и национальной безопасности Фиджи Рату Иноке Кубуабола и членами делегации.



В рамках встречи был подписан меморандум о взаимопонимании «между МВД Грузии и министерством обороны и национальной безопасности Республики Фиджи о полицейском сотрудничестве». Данный документ будет способствовать укреплению сотрудничества между сторонами в области правоохранительной деятельности по разным направлениям.



Георгий Гахария проинформировал гостей о полицейской деятельности МВД, проведенных реформах и приоритетах.



«Мы углубляем наши отношения. На встрече мы подчеркнули важность поддержки политики непризнания и поддержки нашей территориальной целостности, поблагодарили нашего коллегу и запланировали на будущее, продолжать совместную работу на международных платформах в этом направлении», - заявил Гахария.



Члены делегации также посетили Центр единого обслуживания патрульной полиции.



«В результате оформления меморандума, мы будем иметь возможность получить наилучший опыт из Грузии, в частности, представители Республики Фиджи посетят Центр единого обслуживания патрульной полиции и осуществят внедрение полученных знаний у нас в стране», — отметил министр обороны и национальной безопасности Фиджи после осмотра Центра единого обслуживания патрульной полиции.



Министр обороны и национальной безопасности Фиджи Рату Иноке Кубуабола находится в Грузии с официальным визитом. Фиджи с Грузией связывает сотрудничество в медицинской сфере. В частности, к этому времени 9 студентов из Фиджи получают медицинское образование в Грузии. Между двумя странами тек же действует безвизовый режим.















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