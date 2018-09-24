Президента Молдовы в четвертый раз за год отстранили от должности

24.09.2018 17:17 Конституционный суд Молдовы временно отстранил президента Игоря Додона от занимаемой должности. Это решение принято 24 сентября по запросу депутатов от Демократической партии.



Решение Конституционного суда направлено на то, чтобы дать возможность председателю парламента в качестве исполняющего обязанности президента подписать указ о назначении министра здравоохранения, социальной защиты и семьи, а также министра сельского хозяйства, регионального развития и охраны окружающей среды, передает "Интерфакс".



Додон повторно отказался назначить на эти должности кандидатов, предложенных премьер-министром. По законам страны президент имеет право отклонить кандидатуры, предложенные премьер-министром, но только один раз. В случае повторного отказа его полномочия временно переходят к председателю парламента. Суд приравнял отказ президента к его "временной неспособности исполнять свои обязанности", передает ТАСС.



Между тем Игорь Додон заявил о незаконности решения КС. "Своим решением временно отстранить от должности президента Республики Молдова , легитимно избранного прямым голосованием граждан, Конституционный суд допустил двойное беззаконие: свел на нет мою попытку остановить серьезное нарушение законодательства, и позволил, чтобы это нарушение было совершено так называемым исполняющим обязанности президента", - написал глава государства в Facebook.



По мнению Додона, КС пренебрег законными аргументами, которые глава государства привел в поддержку своего неподписания указа о назначении на должность двух новых министров - здравоохранения и сельского хозяйства.



Президента Молдовы временно отстраняли от занимаемой должности, когда в октябре октябре 2017 года глава государства отказался назначить предложенного кандидата на пост министра обороны. После этого в январе 2018 года Конституционный суд еще раз прибегнул к такой же процедуре при назначении пяти министров, а через несколько дней из-за отказа Додона обнародовать закон о борьбе с иностранной пропагандой.



На прошлой неделе Демпартия объявила о назначении Николая Чубука на пост министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, а Сильвии Раду на пост министра здравоохранения, труда и социальной защиты. Глава республики утвердил отставки, но новые назначения одобрять отказался, объяснив это недостаточной компетентностью кандидатур, сообщает ТАСС.















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