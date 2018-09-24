Шестеро из кандидатов в президенты представляют частный бизнес, пятеро – временно безработные

24.09.2018 17:33 Центральная избирательная комиссия публикует детальную информацию в связи с кандидатами в президента, где указаны дата их рождения, адрес и место работы.



Из данных выясняется, что самым пожилым среди кандидатов является Темур Шашиашвили (дата рождения — 01.04.1951), а самым молодым – Звиад Багдавадзе (дата рождения 22.02.1980). Вместе с тем, пятеро кандидатов в президенты временно безработные – Звиад Багдавадзе, Ираклий Горгадзе, Григол Вашадзе, Звиад Иашвили и Теймураз Шашиашвили. Шесть кандидатов работают в частном секторе.



Представленный инициативной группой Бесарион Тедиашвили является основателем ООО «ТП Констракшн», а также президентом Федераций гольфа и минигольфа Грузии; кандидат в президенты от «Новых христиан-демократов» Леван Чхеидзе – директор юридической фирмы «Чхеидзе и партнеры», кандидат от партии «Свобода – Путь Звиада Гамсахурдия» Тамар Цхирагаули — предприниматель, однако она не указала места работы; представленный инициативной группой Владимир Ноникашвили – директор издательства ООО «Параграф»; частным бизнесом занят и кандидат в президенты Кахабер Чичинадзе – у него статус индивидуального предпринимателя; в гостинице «Бохо Тифлис» работает кандидат от «Промышленность спасет Грузию» Отар Меунаргия.



В списке есть два члена парламента – Давид Бакрадзе и Саломе Зурабишвили. Несколько кандидатов работают в образовательных учреждениях: кандидат от партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе является профессором Университета Грузии, кандидат «Движения государство для Народа» Михаил Антадзе – профессор «Кавказского университета», а Георгий Андриадзе – председатель комиссии по изучению христианской теологии и истории религии Академии наук Грузии.



Партийные должности занимают следующие кандидаты: Шалва Нателашвили (председатель «Лейбористской партии»), Михаил Салуашвили (председатель «Союза восстановления справедливости — Глас народа: Господь наша правда»), Звиад Мехатишвили (член комитета «Христиан-консервативной партии Грузии»), Вахтанг Габуния (региональный секретарь «Христиан-демократического движения»), Давид Усупашвили (лидер «Движения строительства»), Акакий Асатиани (председатель «Союза грузинских традиционалистов»), Гела Хуцишвили (политический секретарь «Политического движения ветеранов-силовиков и патриотов Грузии»), Каха Кукава (председатель «Свободной Грузии»).



Председатель партии «Грузия», кандидат в президенты Георгий Лилуашвили работает в четырех местах – является вице-президентом Национальной академии Грузии, ректором Национальной военной медицинской академии, президентом фонда Г. Лилуашвили и врачом 81-ой публичной школы г. Тбилиси.



Всего к выборам 28 октября регистрированы 25 кандидатов.















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