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Министерство здравоохранения распространяет заявление о задержании их сотрудника


24.09.2018   17:36
Министерство здравоохранения Грузии распространяет заявление в связи с аптечной наркоманией.

«Аптечная наркомания является значительным вызовом для нашей страны, поэтому правительство Грузии использует комплексные меры для ее искоренения. Сегодня сотруднику министерства вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, здравоохранения и социальной защиты предъявили обвинение в неэффективном реагировании на выдачу психотропных медикаментов без рецепта в различных аптеках.

Мы надеемся, что следствие полностью и в кратчайшие сроки установит полную картину, что даст нам возможность окончательно победить аптечную наркоманию.

Что касается руководителя Агентства государственного регулирования медицинской деятельности министерства здравоохранения Гии Твалавадзе, на данном этапе он является обвиняемым и окончательный приговор уже вынесет суд», — отмечается в заявлении.

Служба госбезопасности СГБ Грузии задержала главу Агентства государственного регулирования медицинской деятельности Министерства здравоохранения Гию Твалавадзе.






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