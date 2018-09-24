По 2,5 тетри с каждой коробки сигарет шли в кассу «Мечты» - «Рустави 2» публикует очередную скандальную запись

24.09.2018 18:42 Дело "Омега группы"- "Рустави 2" раздобыла еще одну скандальную аудиозапись, где, предположительно акционер "Тбилисского табака " Ираклий Чубинишвили говорит с основателем "Омеги".



Расшифрована схема, как власть осуществляет рэкет игроков сигаретного рынка, и как идут средства в кассу "Грузинской мечты".



Из аудиозаписи выясняется, что из каждой проданной коробки в т.н. фонд попадают 2,5 тетри. А суммарно средства, поступившие на черные счета партии власти достигают десятков миллионов.



В записи директор "Тбилисского табака" Лексо Андриадзе говорит одному из представителей менеджмента "Омеги", что сумма из всех проданных коробок идет в фонды партии.



Еще в одной записи, полученной "Рустави 2", разговор касается беседы основателя "Омеги группы" Зазы Окуашвили и акционера "Тбилисского табака" Ираклия Чубинишвили. Из аудиозаписи выясняется, что в партию несут деньги. Ираклий Чубинишвили говорит о том, что всем приходится платить эту сумму, в разговоре он упоминает Вано Чхартишвили и некоего "Бидзи", предположительно Бидзину Иванишвили.



Ираклий Чубинишвили: "Там сейчас сформировалась такая система, все платят деньги, все иностранцы платят. Иностранцы платят два с половиной тетри за пачку, двенадцать с половиной лари с проданного ящика, это прямо идет по заданию министра. Нам так сказали, чтобы мы передали это, и остальное, в чем мы помогаем в этой ситуации, там реально, как я понимаю, пока тратят на выборы. Мы и в июле отнесли, и в августе, и уже в сентябре"- слышно в аудиозаписи.



Из скрытой записи также выясняется, что сумма была предназначена конкретно для местных выборов 2017 года. По словам Чубинишвили, им пришлось отнести сумму в июле, августе, и сентябре, и сейчас у них потребовали еще больше суммы из-за выборов.



Ираклий Чубинишвили: "Нас попросили, мол, выборы, и дайте. Вот, не потому, что это я, в принципе, мы, с другой стороны, дела Бидзины не наше дело. Ты опытный бизнесмен, и сам решай. Я прямо сейчас говорю тебе, как у нас налажено. Вот, и если вы хотите это, когда Лексо пойдет к министру, скажет, что два с половиной тетри это ваши, OGT. Если хочешь, ничего не скажет, отнесет только наши. Просто мы должны сказать тебе информацию. Что касается того, что это идет по внутренней линии партии, это реально туда не идет так, чтобы вот точно посчитать, и там точно считают два с половиной тетри, соответственно мы приблизительно говорим, что мы в этом месяце сможем столько-то, в том месяце столько. Сейчас нам пришлось много заплатить, больше того, чем обещали, получилось больше 60 лари, но я собираюсь потом сбалансировать это. Не хочу, чтобы они привыкли, попросили, дескать, сейчас выборы, и прямо цифрами попросили столько-то, и мы просто отдали их"- слышно в аудиозаписи.

















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