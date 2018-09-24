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АМЮГ призывает Минфин и правительство, обнародовать информацию по вопросу Omega Group


24.09.2018   19:54
Ассоциация молодых юристов призывает Министерство финансов и правительство, опубликовать информацию по вопросу "Омега группы".

"25 апреля 2017 года ООО OGT обратилось к министру финансов Грузии о реструктуризации просроченных налоговых задолженностей, числящихся на имя компании. Заявление о реструктуризации налоговой задолженности вместе с сопроводительными документами было передано Казначейской службе государственного подведомственного учреждения Министерства финансов Грузии.

30 мая 2018 года письмом за #18/69791 ООО OGT сообщили из Казначейской службы, что он действительно представил заявление вместе с соответствующими документами 25 апреля 2017 года, но комиссия по изучению целесообразности реструктуризации просроченных налоговых задолженностей и займовых задолженностей не рассматривала его, поскольку в этот период заседание не проводилось.

Из этого ответа видно, что ООО OGT представило все документы, соответственно, Министерство финансов должно пояснить, почему не было назначено заседание комиссии, соответствующий департамент не передал информацию председателю комиссии, или сам министр финансов не счел необходимым назначить заседание. В любом случае важно указать соответствующее пояснение.

В то же время для создания общей картины по вопросу реструктуризации задолженности, исходя из высокого публичного интереса и с учетом того факта, что вопрос касается медиа организации, важно, чтобы правительство Грузии и Министерство финансов Грузии проактивно опубликовали следующую информацию:

• Сколько лиц обратились в 2017-2018 годы, и в отношении скольких компаний из них произошла реструктуризация признанных налоговых задолженностей по распоряжению правительства Грузии.

• Сколько раз в 2017-2018 году собралась комиссия по изучению целесообразности реструктуризации просроченных налоговых обязательств и займовых задолженностей (с указанием соответствующих дат), созданная при Министерстве финансов, и сколько решений было принято по вопросу целесообразности реструктуризации налоговой задолженности"- сказано в заявлении.








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