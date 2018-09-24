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Экс-помощник Путина Аркадий Дворкович находится в Грузии


24.09.2018   20:03
Бывший вице-премьер России, экс-помощник президента, действующий председатель Совета директоров «Российской железной дороги» Аркадий Дворкович находится в Грузии. Он посещает шахматную Олимпиаду в Батуми и является одним из кандидатов в президенты Международной федерации шахмат (FIDE). Выборы состоятся в Батуми 3 октября. До этого Дворкович дал интервью Первому каналу.

«Тяжелая предвыборная кампания, с жесткой конкуренцией. Мы заверяем наших партнеров, друзей, что наша программа лучше. Говорим о нуждах федерации с 188-ю её членами.

Конечно, наши конкуренты, делают то же самое для шахматного мира. Это будет нелегкой борьбой», — заявил Дворкович.

Кандидат в президенты FIDE вчера посетил открытие шахматной Олимпиады.

«Хочу поблагодарить организаторов, Федерацию шахмат Грузии, правительства Грузии и Аджарии. Церемония открытия была прекрасной. Надеюсь, что организационно все пройдет хорошо — на Олимпиаде, конгрессе и Генеральной ассамблее», — добавил Дворкович.






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