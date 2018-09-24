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Кобахидзе: Что говорят адвокаты о состоянии Вано Мерабишвили – ложь, а что говорим мы – правда


24.09.2018   20:09
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявляет, что адвокаты лгут о состоянии здоровья бывшего премьера и министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили.

«То, что говорят о состоянии здоровья Вано Мерабишвили адвокаты – ложь, а что говорим мы – правда. Могу сказать это с уверенностью», — заявил Ираклий Кобахидзе.

Специальная пенитенциарная служба распространяет заявление о состоянии здоровья бывшего премьера и министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили. Она категорически опровергает информацию, что состояние Вано Мерабишвили ухудшилось.






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