Мамука Бахтадзе и Федерика Могерини обсудили прогресс Грузии на пути европейской интеграции

24.09.2018 20:43 Прогресс, достигнутый Грузией на пути европейской интеграции, дорожная карта вступления в Евросоюз и реформы в стране обсудили премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на встрече, которая состоялась в рамках 73-ей сессии Генеральной ассамблеи ООН.



По информации пресс-службы администрации правительства Грузии, внимание было уделено основным вопросам повестки дня ассоциации Грузия-ЕС и успешной имплементации соглашения о глубоком и всеобъемлющем свободном торговом пространстве.



«Было отмечено, что Грузия является передовой страной Восточного партнерства и приветствуется то продвижение, которого страна добилась, в том числе и в процессе строительства демократических институтов. Особо была подчеркнута важность реформы образования, что нацелено на развитие человеческого капитала и содействие быстрому экономическому росту», — говорится в информации пресс-службы администрации правительства Грузии.



Стороны говорили о вызовах в регионе и положении на оккупированных территориях Грузии, а также необходимости эффективного использования формата Женевских международных дискуссий.



Премьер Грузии детально проинформировал Федерику Могерини о мирной инициативе правительства «Шаг к лучшему будущему», цель которой – восстановление доверия между обществами, разделенными в результате конфликта, и поблагодарил Евросоюз за твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.















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