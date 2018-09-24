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Экс-премьер Грузии Георгий Квирикашвили стал международным советником EBRD


24.09.2018   21:01
Экс-премьер Грузии Георгий Квирикашвили оформил договор с Европейским банком реконструкции и развития.

По его словам Георгия Квирикашвили, контракт с EBRD был оформлен несколько недель назад.

По его словам, под сотрудничеством имеется в виду оказание помощи правительству Узбекистана под эгидой Евробанка в создании платформы диалога между государственными и частными структурами, подразумевающее разделение опыта Совета инвесторов, созданного по инициативе Евробанка в Грузии.

К информации: в ранге премьера Георгий Квирикашвили был также и председателем Совета инвесторов Грузии.

Напомним, в 2012-2015 годы Георгий Квирикашвили занимал пост министра экономики и устойчивого развития Грузии. Затем, небольшой период был министром иностранных дел. С конца 2015 года по июнь 2018 года он возглавлял правительство Грузии. Квирикашвили подал в отставку с поста премьер-министра по собственному желанию.







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