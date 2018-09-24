Адвокаты Вано Мерабишвили распространили заявление в связи с состоянием здоровья их подзащитного

24.09.2018 21:03 С полной ответственностью заявляем, что на данном этапе Вано Мерабишвили не проводится никакое лечение, - об этом говорится в заявлении, распространенном адвокатами бывшего министра ВД Грузии Вано Мерабишвили.



Адвокаты опровергают заявление представителей правящей партии, что Вано Мерабишвили проводится все необходимое лечение.



«Лидеры «Грузинской мечты» сообщили, что Вано Мерабишвили проводится все необходимое лечение. С полной ответственностью заявляем, что на данном этапе бывшему министру внутренних дел не проводится никакое лечение, о чем свидетельствует письмо от 13 сентября, направленное из девятого учреждения по исполнению наказаний. Хотим напомнить обществу, что состояние Вано Мерабишвили стало тяжелее в августе. 15 августа ему был поставлен диагноз ринит и назначено лечение Назонексом (спрей для носа). После лечения состояние стало еще тяжелее. 17 августа ему поставили новый «диагноз» - конъюнктивит и назначили на сей раз лечение каплями для глаз. Как и ожидалось, диагноз Мерабишвили гораздо тяжелее и требует более комплексного лечения… Состояние пациента стало еще тяжелее, визуально произошло деформирование лица, к этому прибавились проблемы с дыханием – пациент практически не может дышать носом. 12 сентября пациента еще раз доставили в клинику, где установили синдром Горнера наряду с ранее обнаруженными заболеваниями. После последней диагностики, 13 сентября, Министерство по исполнению наказаний известило нас, что после установки дополнительного заболевания Мерабишвили не нуждается в лечении. Тем временем его состояние непрерывно ухудшается. До сих пор неизвестно, что вызвало синдром Горнера и какие другие осложнения может иметь это заболевание. У нас есть обоснованные подозрения, что состояние пациента более серьезное, чем это отражается в документе исполнения наказаний, и у Вано Мерабишвили имеются признаки внешней интоксикации. Эта последовательность событий дает возможность сделать только один вывод: правительство делает все, чтобы, как минимум, лечение и диагностика Мерабишвили шли ошибочным путем. Мы требуем, чтобы Вано Мерабишвили в спешном порядке был переведен в гражданское многопрофильное стационарное учреждение, и это дало возможность постановки верного диагноза и назначения лечения», - отмечается в заявлении, распространенном адвокатами.















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