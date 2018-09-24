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Бахтадзе: Соглашение о свободной торговле между США и Грузией поддержано «на всех уровнях»
24.09.2018 21:08
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, который 16-27 сентября с официальным визитом посещает США, заявил, что перспектива подписания Соглашения о свободной торговле между двумя странами имеет широкую политическую поддержку в Вашингтоне.
В интервью телекомпании «Имеди» премьер-министр Бахтадзе заявил 22 сентября, что этот вопрос он поставил на встречах в столице США и рад, что на всех уровнях это получило очень положительные отклики.
Премьер-министр подчеркнул, что это решение принесет «очень важную экономическую отдачу» обеим странам, но в то же время, оно станет «политическим решением» и сильным шагом вперед в двусторонних отношениях.
Бахтадзе отметил, что целью его правительство является то, чтобы Грузия стала «экономическим хабом для всего региона», и американские партнеры полностью поддерживают эту идею. «Соглашение о свободной торговле поможет нам произвести лучшую и более эффективную интеграцию Грузии в глобальную экономику, получить больше американских инвестиций», — отметил он.
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, который сопровождает премьер-министра в Соединенных Штатах, в интервью телекомпании «Имеди» заявил, что одной из основных тем обсуждения было Соглашение о свободной торговле, и что «со стороны наших американских партнеров мы имеем очень позитивные отзывы в связи с этим».
«Я считаю, что этот визит был очень хорошей возможностью для того, чтобы мы предприняли дальнейшие шаги по углублению экономических отношений и возвести экономические отношения на такой уровень, какие отношения у нас имеются по направлению обороны, безопасности и политического сотрудничества», — заявил Залкалиани.
По положению на сегодняшний день, у США оформлены соглашения о свободной торговле с 20 странами.
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