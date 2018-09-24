ЕС вводит механизм санкций за химатаки

24.09.2018 22:24 Страны Евросоюза согласовали механизм срочных санкций за применение химоружия. Как сообщает Reuters, послы 28 государств ЕС в среду должны утвердить это решение без обсуждения. Оно вступит в силу 15 октября, после одобрения министрами иностранных дел.



Евросоюз сможет вводить санкции за применение запрещенных видов оружия против граждан любых стран. Речь идет о замораживании активов и запрете на въезд в ЕС. Существующий порядок подразумевает внесение нарушителей в санкционные списки отдельных стран. Как пояснил один из высокопоставленных европейских дипломатов, новый порядок значительно упростит расширение списков. Однако для этого по-прежнему будет необходимо согласие всех 28 стран.



Механизм вводится по инициативе Франции в связи с последними случаями применения химоружия Россией и Сирией.



В дальнейшем ЕС может ввести аналогичный механизм санкций для нарушителей прав человека по образцу американского закона Магнитского.















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