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Арестованный в Норвегии шпион оказался работником аппарата парламента РФ
24.09.2018 22:38
В МИД России был вызван посол Норвегии в РФ Руне Ресаланда, где ему объявили решительный протест в связи с задержанием в аэропорту Осло и арестом российского гражданина Михаила Бочкарева по обвинению в разведывательной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
"Было подчеркнуто, что сотрудник аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации М.А. Бочкарев находился в Норвегии по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации для участия в международном семинаре, который проходил в норвежском парламенте", - говорится в заявлении.
"Такие шаги не останутся без последствий", - добавили в Москве.
21 сентября злоумышленник был задержан в аэропорту Осло перед вылетом из страны, на следующий день после посещения семинара по цифровым технологиям в парламенте Норвегии.
Полиция сообщила, что его будут удерживать в течение первых двух недель из-за риска уничтожения доказательств.
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