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Премьер-министры Грузии и Эстонии обсудили важность обмена опытом успешных реформ
24.09.2018 22:55
Премьер-министры Грузии и Эстонии обсудили успешное сотрудничество двух стран и поддержку в процессе европейской и евроатлантической интеграции на встрече в рамках 73-ей сессии Генеральной ассамблеи ООН.
По информации пресс-службы премьер-министра Грузии, Мамука Бахтадзе и Юри Ратас подчеркнули плодотворное сотрудничество как в двухстороннем, так и многостороннем формате. Премьер-министр Грузии заявил, что правительство Грузии ценит значительную поддержку Эстонии на пути европейской и евроатлантической интеграции страны.
На встрече было отмечено, что Эстония, как одна из ведущих стран-реформаторов, является примером для Грузии по многим направлениям. Премьер Грузии говорил о реформах, запланированных правительством, которые подразумевают внедрение инноваций на всех ступенях системы образования, развитие человеческого капитала, содействие экономическому росту и оздоровление экологии.
Стороны также рассмотрели перспективу активизации экономических связей и прямого воздушного сообщения между Грузией и Эстонией.
Речь шла о тяжелом гуманитарном положении на оккупированных территориях Грузии и мирных инициативах правительства. Премьер-министр Грузии поблагодарил Эстонию за твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.
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