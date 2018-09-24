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Премьер-министры Грузии и Эстонии обсудили важность обмена опытом успешных реформ


24.09.2018   22:55
Премьер-министры Грузии и Эстонии обсудили успешное сотрудничество двух стран и поддержку в процессе европейской и евроатлантической интеграции на встрече в рамках 73-ей сессии Генеральной ассамблеи ООН.

По информации пресс-службы премьер-министра Грузии, Мамука Бахтадзе и Юри Ратас подчеркнули плодотворное сотрудничество как в двухстороннем, так и многостороннем формате. Премьер-министр Грузии заявил, что правительство Грузии ценит значительную поддержку Эстонии на пути европейской и евроатлантической интеграции страны.

На встрече было отмечено, что Эстония, как одна из ведущих стран-реформаторов, является примером для Грузии по многим направлениям. Премьер Грузии говорил о реформах, запланированных правительством, которые подразумевают внедрение инноваций на всех ступенях системы образования, развитие человеческого капитала, содействие экономическому росту и оздоровление экологии.

Стороны также рассмотрели перспективу активизации экономических связей и прямого воздушного сообщения между Грузией и Эстонией.

Речь шла о тяжелом гуманитарном положении на оккупированных территориях Грузии и мирных инициативах правительства. Премьер-министр Грузии поблагодарил Эстонию за твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.






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