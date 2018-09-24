Премьер-министр Грузии выступит с речью на Саммите мира памяти Нельсона Манделы

24.09.2018 22:59 Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе принимает участие в 73-ей сессии Генеральной ассамблеи ООН. Сегодня глава правительства присутствовал на открытии Саммита мира памяти Нельсона Манделы в штаб-квартире ООН, к участникам которого обратится с речью позднее.



По информации пресс-службы администрации правительства Грузии, Саммит мира, который проходит в связи со 100-летней годовщиной рождения Нельсона Манделы фокусирован на глобальном мире и предоставляет мировым лидерам возможность еще раз подтвердить верность мирной политике, содействию превенции и решения конфликтов, миру, защите прав человека и инициативам долгосрочного развития.



На саммите также будет принята политическая декларация, которая подтвердит верность ценностям Нельсона Манделы.















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