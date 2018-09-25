Бахтадзе: Несмотря на вызовы, на агрессию мы отвечаем конструктивным участием и переговорами

25.09.2018 10:53 Никто так не ценит мир, кто испытал ее нехватку на себе, — об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил в ходе выступления на Саммите мира памяти Нельсона Манделы, который прошел с Нью-Йорке в рамках 73-ей сессии Генеральной ассамблеи ООН.



Премьер уделил внимание положению на оккупированных территориях и новой мирной инициативе правительства – «Шаг к лучшему будущему».



«Конфликт с Российской Федерацией стоит вызовом для мира в моей стране – Грузии. Это берет начало с 1990-ых годов и касается сотен десятков тысяч человек. Им пришлось покинуть свои дома и они вновь не могут вернуться или остаются на оккупированных территориях и отрезаны от внешнего мира, подвергаются этнической дискриминации и становятся жертвами грубого нарушения прав человека. В 21 веке, мы вновь являемся свидетелями возведения проволочных ограждений, которые разделяют семьи надвое и отрывают людей от своего жилья», — заявил премьер.



Глава правительства отметил, что несмотря на существующие вызовы, Грузия отвечает на агрессию конструктивным участием и переговорами, направленными на мирное решение.















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