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Кобахидзе: У нас есть амбициозный план развивать систему образования
25.09.2018 11:32
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе открыл заседание комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросам культуры, науки, образования и СМИ с приветственным словом.
Как отметил Ираклий Кобахидзе, хорошо образованное общество может внести большой вклад в улучшение мира.
«Мы гордимся нашей культурой и ее историей. Наша цель – ознакомить друзей с нашей культурой. У нас есть амбициозный план развивать систему образования. Мы верим, что хорошо образованное общество в целом может внести большой вклад в улучшение мира. Страны должны состязаться друг с другом не силой, а лучшей образовательной системой или культурой. В этом случае, мир будет намного более развит.
Несмотря на то, что Грузия оккупирована Россией, наша страна развивается прогрессивно, и мы стоим в первых рядах демократических ценностей. Мы основываемся на всех тех ценностях, на которых основана Еврокомиссия – это часть нашей культуры и конечно, мы не пожалеем усилий, чтобы эти ценности ценились не только в Грузии, но и в нашем регионе», — обратился Ираклий Кобахидзе к участникам комитета.
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