Генсек ООН пообещал посетить с визитом Грузию

25.09.2018 12:18 Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о готовности посетить с визитом Тбилиси при первой же возможности, сообщает в понедельник пресс-служба главы грузинского правительства.



По информации пресс-службы, данное заявление А.Гутерреш сделал в ходе состоявшейся в Нью-Йорке, где проходит 73-я сессия Генеральной ассамлеи ООН, встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.



Как отмечают в пресс-службе, на встрече, которая состоялась в штаб-квартире ООН, была затронута тема ситуации в Абхазии и т.н. Южной Осетии и роли ООН в процессе мирного урегулирования конфликтов.



Сообщается, что М.Бахтадзе заверил генсека ООН в преданности правительства Грузии принципу мирного урегулирования конфликтов















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

