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Генсек ООН пообещал посетить с визитом Грузию


25.09.2018   12:18
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о готовности посетить с визитом Тбилиси при первой же возможности, сообщает в понедельник пресс-служба главы грузинского правительства.

По информации пресс-службы, данное заявление А.Гутерреш сделал в ходе состоявшейся в Нью-Йорке, где проходит 73-я сессия Генеральной ассамлеи ООН, встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.

Как отмечают в пресс-службе, на встрече, которая состоялась в штаб-квартире ООН, была затронута тема ситуации в Абхазии и т.н. Южной Осетии и роли ООН в процессе мирного урегулирования конфликтов.

Сообщается, что М.Бахтадзе заверил генсека ООН в преданности правительства Грузии принципу мирного урегулирования конфликтов






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