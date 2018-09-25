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Трамп призвал мир к объединению усилий в борьбе с наркотиками


25.09.2018   13:22
Президент США Дональд Трамп выступил в штаб-квартире ООН, призвав к международному сотрудничеству по борьбе с наркотиками, передает РИА Новости.

"Сегодня мы обещаем бороться с угрозой наркотиков вместе… Мы можем спасти жизни бесчисленного количества людей по всему миру — миллионы и миллионы жизней", — заявил Трамп, выступая на созванном США форуме по борьбе с наркотиками.

По словам Трампа, смертность от наркотиков между 2000 и 2015 годами выросла в глобальном масштабе на 60%.

"Незаконный оборот наркотиков связан с незаконными финансовыми потоками, коррупцией, терроризмом", — добавил он.

"В США мы принимаем агрессивные меры, охраняя наши границы, поддерживая правоохранительные органы, направляя рекордные ассигнования на (борьбу) с кризисом с употреблением опиатов", — добавил президент США.

Трамп также отметил "огромный потенциал" ООН в борьбе с наркотиками. "Этот потенциал огромен, и он постепенно реализуется — медленно, но верно", — сказал он.






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