Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Нателашвили: Как только стану президентом, первым шагом будет отмена безвизового режима с Ираном


25.09.2018   13:29
Кандидат в президенты "Лейбористской партии" Шалва Нателашвили заявил в эфире передачи "Свободное пространство" телекомпании "Иберия", что как только станет президентом, отменит безвизовый режим с Ираном.

"Хочу поздравить вас, сегодня день поминовения 300 арагвинцев. Те герои сражались с иранизацией. С Ага Магомед Ханом, Надир Шахом, Шах Аббасом. Они, наверное, представить себе не могли, что через 200 лет в Грузию придет один маленький наркоторговец, и установит этой 80 миллионной стране безвизовый режим. У громадной цивилизации сегодня громадные проблемы, экономические, финансовые, и в том числе геополитические. По предположению американских аналитиков, в будущем году в страну приедет 1 миллион иранских гостей, от Грузии ничего не останется, и получится, что борьба 300 арагвинцев, марткопинцев, и марабдинцев будет пущена на ветер. Поэтому, как только я стану президентом, первым же шагом будет закрытие безвизового режима с Ираном. Закончится право на жительство для иностранных друзей, приезжающих для того, чтобы удовлетворять свои интересы. Поэтому мы стоим перед большой национальной угрозой"- заявил Шалва Нателашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Вокруг компании «Омега» разрастает коррупционный скандал
Bloomberg включил Грузию в топ-10 самых быстрорастущих туристических направлений
Цифры Грузстата не отражают реалии - Арчвадзе
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Премьер Грузии рассказал в ООН об инициативе «Шаг к лучшему будущему»
За восемь месяцев на дорогах Абхазии погибли 48 человек
В Абхазии придумали амнистию для заключенных
Три человека погибли в ДТП в Абхазии
Учащимся Гальского района запретили участвовать в мероприятиях НПО
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Парламент Дагестана утвердил нового премьер-министра республики
«Европейская Грузия» призывает власти освободить из тюрьмы Вано Мерабишвили
Премьер-министр Грузии на встрече с генеральным секретарем ООН говорил о мирной инициативе правительства
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна