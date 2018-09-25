Нателашвили: Как только стану президентом, первым шагом будет отмена безвизового режима с Ираном

25.09.2018 13:29 Кандидат в президенты "Лейбористской партии" Шалва Нателашвили заявил в эфире передачи "Свободное пространство" телекомпании "Иберия", что как только станет президентом, отменит безвизовый режим с Ираном.



"Хочу поздравить вас, сегодня день поминовения 300 арагвинцев. Те герои сражались с иранизацией. С Ага Магомед Ханом, Надир Шахом, Шах Аббасом. Они, наверное, представить себе не могли, что через 200 лет в Грузию придет один маленький наркоторговец, и установит этой 80 миллионной стране безвизовый режим. У громадной цивилизации сегодня громадные проблемы, экономические, финансовые, и в том числе геополитические. По предположению американских аналитиков, в будущем году в страну приедет 1 миллион иранских гостей, от Грузии ничего не останется, и получится, что борьба 300 арагвинцев, марткопинцев, и марабдинцев будет пущена на ветер. Поэтому, как только я стану президентом, первым же шагом будет закрытие безвизового режима с Ираном. Закончится право на жительство для иностранных друзей, приезжающих для того, чтобы удовлетворять свои интересы. Поэтому мы стоим перед большой национальной угрозой"- заявил Шалва Нателашвили.















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