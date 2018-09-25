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«Европейская Грузия» призывает правительство освободить Вано Мерабишвили
25.09.2018 13:42
«Европейская Грузия» призывает правительство освободить бывшего премьера и министра внутренних дел Вано Мерабишвили. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил член «Европейской Грузии», депутат Отар Кахидзе.
По словам Кахидзе, единственным заключенным, по которому установлено нарушение 18-ой статьи « Европейской конвенции по правам человека», и он до сих пор не освобожден, это – именно Вано Мерабишвили.
«Комитет министров Совета Европы включил исполнение этого вопроса в повестку дня в декабре этого года. Правительство не осознает тяжесть этого нарушения. Все стараются затянуть пребывание Мерабишвили под арестом несмотря на то, что по пояснению самого комитета министров Совета Европы, все заключенные, в отношении которых установлено нарушение 18-ой статьи, освобождены. Призываем правительство, не ждать этого заседания и самому сделать шаги, которые необходимы для исполнения решения Страсбургского суда – освободить Мерабишвили и привлечь к ответственности всех, кто участвовал в нарушении его прав», — заявил Отар Кахидзе.
Несколько дней назад распространилась информация об ухудшении состояния здоровья Вано Мерабишвили. Специальная пенитенциарная служба распространила заявление о состоянии здоровья бывшего премьера и министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили. Она категорически опровергает информацию, что состояние Вано Мерабишвили ухудшилось.
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