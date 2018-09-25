Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«Европейская Грузия» призывает правительство освободить Вано Мерабишвили


25.09.2018   13:42
«Европейская Грузия» призывает правительство освободить бывшего премьера и министра внутренних дел Вано Мерабишвили. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил член «Европейской Грузии», депутат Отар Кахидзе.

По словам Кахидзе, единственным заключенным, по которому установлено нарушение 18-ой статьи « Европейской конвенции по правам человека», и он до сих пор не освобожден, это – именно Вано Мерабишвили.

«Комитет министров Совета Европы включил исполнение этого вопроса в повестку дня в декабре этого года. Правительство не осознает тяжесть этого нарушения. Все стараются затянуть пребывание Мерабишвили под арестом несмотря на то, что по пояснению самого комитета министров Совета Европы, все заключенные, в отношении которых установлено нарушение 18-ой статьи, освобождены. Призываем правительство, не ждать этого заседания и самому сделать шаги, которые необходимы для исполнения решения Страсбургского суда – освободить Мерабишвили и привлечь к ответственности всех, кто участвовал в нарушении его прав», — заявил Отар Кахидзе.

Несколько дней назад распространилась информация об ухудшении состояния здоровья Вано Мерабишвили. Специальная пенитенциарная служба распространила заявление о состоянии здоровья бывшего премьера и министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили. Она категорически опровергает информацию, что состояние Вано Мерабишвили ухудшилось.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Вокруг компании «Омега» разрастает коррупционный скандал
Bloomberg включил Грузию в топ-10 самых быстрорастущих туристических направлений
Цифры Грузстата не отражают реалии - Арчвадзе
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Премьер Грузии рассказал в ООН об инициативе «Шаг к лучшему будущему»
За восемь месяцев на дорогах Абхазии погибли 48 человек
В Абхазии придумали амнистию для заключенных
Три человека погибли в ДТП в Абхазии
Учащимся Гальского района запретили участвовать в мероприятиях НПО
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Парламент Дагестана утвердил нового премьер-министра республики
«Европейская Грузия» призывает власти освободить из тюрьмы Вано Мерабишвили
Премьер-министр Грузии на встрече с генеральным секретарем ООН говорил о мирной инициативе правительства
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна