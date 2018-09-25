Т.н. комиссия УДО еще раз обсудит вопрос досрочного освобождения Вано Мерабишвили

25.09.2018 14:39 Комиссия по условно-досрочному освобождению (УДО) еще раз обсудит вопрос освобождения бывшего премьер-министра и экс-главы МВД Грузии Вано Мерабишвили. С ходатайством о рассмотрении дела осужденного к Комиссии по условно-досрочному освобождению обратится само учреждение.



Как сообщил «IPN» и.о. обязанности начальника юридического департамента Специальной пенитенциарной службы Тенго Шакаришвили, дело Вано Мерабишвили комиссией уже рассмотрено несколько раз, однако до этого времени ему отказывалось в освобождении.



«...Что касается конкретных причин. Почему было отказано Мерабишвили в освобождении, я не имею право предоставлять детальную информацию, однако вопрос условно-досрочного освобождения регулируется статьей 42 Кодекса о заключении под стражу, которая устанавливает критерии оценки для местных советов», - заявил Тенго Шакаришвили.



По его словам, сам осужденный или его адвокат имеют право предоставить комиссии такую документацию, которая поможет в принятии решения.



«Ходатайство Мерабишвили вновь будет рассмотрено после того, как пройдет 6 месяцев со дня отказа. Учреждение обязано автоматически заново направить ходатайство, которое обсудят местные советы. Кроме учреждения, осужденный и его адвокат могут представить любые документы, которые сами посчитают целесообразным в плане того, что это поможет совету в принятии решения, и в случае представления таких документов совет обязательно ознакомится с этим», - заявил Шакаришвили.



Как известно, у Вано Мерабишвили более 2-х месяцев проблемы в связи со здоровьем. Вчера соответствующее ведомство обнародовало и его диагноз.















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