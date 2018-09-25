Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Т.н. комиссия УДО еще раз обсудит вопрос досрочного освобождения Вано Мерабишвили


25.09.2018   14:39
Комиссия по условно-досрочному освобождению (УДО) еще раз обсудит вопрос освобождения бывшего премьер-министра и экс-главы МВД Грузии Вано Мерабишвили. С ходатайством о рассмотрении дела осужденного к Комиссии по условно-досрочному освобождению обратится само учреждение.

Как сообщил «IPN» и.о. обязанности начальника юридического департамента Специальной пенитенциарной службы Тенго Шакаришвили, дело Вано Мерабишвили комиссией уже рассмотрено несколько раз, однако до этого времени ему отказывалось в освобождении.

«...Что касается конкретных причин. Почему было отказано Мерабишвили в освобождении, я не имею право предоставлять детальную информацию, однако вопрос условно-досрочного освобождения регулируется статьей 42 Кодекса о заключении под стражу, которая устанавливает критерии оценки для местных советов», - заявил Тенго Шакаришвили.

По его словам, сам осужденный или его адвокат имеют право предоставить комиссии такую документацию, которая поможет в принятии решения.

«Ходатайство Мерабишвили вновь будет рассмотрено после того, как пройдет 6 месяцев со дня отказа. Учреждение обязано автоматически заново направить ходатайство, которое обсудят местные советы. Кроме учреждения, осужденный и его адвокат могут представить любые документы, которые сами посчитают целесообразным в плане того, что это поможет совету в принятии решения, и в случае представления таких документов совет обязательно ознакомится с этим», - заявил Шакаришвили.

Как известно, у Вано Мерабишвили более 2-х месяцев проблемы в связи со здоровьем. Вчера соответствующее ведомство обнародовало и его диагноз.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Вокруг компании «Омега» разрастает коррупционный скандал
Bloomberg включил Грузию в топ-10 самых быстрорастущих туристических направлений
Цифры Грузстата не отражают реалии - Арчвадзе
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Премьер Грузии рассказал в ООН об инициативе «Шаг к лучшему будущему»
За восемь месяцев на дорогах Абхазии погибли 48 человек
В Абхазии придумали амнистию для заключенных
Три человека погибли в ДТП в Абхазии
Учащимся Гальского района запретили участвовать в мероприятиях НПО
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Парламент Дагестана утвердил нового премьер-министра республики
«Европейская Грузия» призывает власти освободить из тюрьмы Вано Мерабишвили
Премьер-министр Грузии на встрече с генеральным секретарем ООН говорил о мирной инициативе правительства
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна