Кобахидзе: Страны должны соревноваться друг с другом не силой, а наилучшей образовательной системой или культурой

25.09.2018 14:41 Я верю, что страны должны соревноваться друг с другом не силой, а наилучшей образовательной системой или культурой, - об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая с приветственным словом на заседании комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по культуре, науке, образованию и медиа. По словам Ираклия Кобахидзе, у правительства Грузии есть амбициозный план развития системы образования.



Председатель парламента также подчеркнул оккупацию Россией территорий Грузии и отметил, что, несмотря на оккупацию, страна прогрессивно развивается.



«Для нас большая честь принимать в Грузии заседание комитета ПАСЕ по культуре, науке, образованию и медиа. Принимать заседания в столице Грузии – это большая честь. Мы очень уважаем все те ценности, на которых основывается Совет Европы и, в общем, ваш комитет. Для нас одним из важнейших приоритетов является популяризация образования, культуры, медиа и науки. Мы гордимся нашей культурой, гордимся историей своей культуры и, разумеется, наша цель – ознакомить наших друзей со своей культурой. У нас есть весьма амбициозный план, чтобы развивать на систему образования. Верим, что хорошо образованное общество может внести большой вклад в улучшение мира. Верю, страны должны соревноваться друг с другом не силой, а наилучшей образовательной системой или культурой…Несмотря на то, что два наших исторических региона оккупированы Россией, наша страна прогрессивно развивается, и мы стоим в первых рядах в вопросе развития и защиты демократических ценностей. Мы основываемся на всех тех ценностях, на которых основывается Еврокомиссия. Эта часть нашей культуры и, разумеется, мы не пожалеем усилий для того, чтобы эти ценности уважались не только в Грузии, а и в нашем регионе. Хочу еще раз призвать вас ознакомиться с нашей исторической культурой во время нахождения здесь», - заявил Иаклий Кобахидзе.















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