«Не думаю, что в партии есть черная касса» - Майя Цкитишвили

25.09.2018 16:15 «Не думаю, что в партии есть черная касса» - заявила министр регионального развития и инфраструктуры в связи с возможным финансированием избирательной кампании "Грузинской мечты" черными деньгами.



Майя Цкитишвили прокомментировала опубликованные телекомпанией "Рустави 2" скрытые записи, из которых выясняется, что у "Омега группы" просили перечислить в фонд "Грузинской мечты" 2,5 тетри с каждой коробки проданных сигарет. По словам министра, следствие по делу уже началось, и поэтому всем надо дождаться его результатов.



Майя Цкитишвили не исключает, что скрытые записи целенаправленно публикуются.



"Я не исключаю, что записи целенаправленно публикуются, именно тогда, когда начался разговор о долге компании"- заявила Майя Цкитишвили.

















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