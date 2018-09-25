Группа граждан в Ланчхути встретила Саломе Зурабишвили акциями

25.09.2018 16:27 Группа из нескольких человек в Ланчхути встретила кандидата в президенты Грузии Саломе Зурабишвили с транспарантами – «Предатель», «Ни одного голоса предателю», «Абхазия — наша, ты – гангрена!».



Сторонники Зурабишвили призвали их разойтись, что вызвало перепалку. Местные, которые встретили Зурабишвили акциями, заявляли, что ее взгляды неприемлемы для населения.



«Она должна снять свою кандидатуру. У нас было желание присутствовать на встрече и нас не пустили в зал. Мы хотели задать ей вопросы, однако ее сторонники не позволили нам сделать это», — заявил один из участников акции Бачо Ахаладзе, который опроверг связь с оппозиционными партиями.



Часть встречи с Саломе Зурабишвили в театре прошла в темноте. Позднее подача электроэнергии была восстановлена.















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