Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Группа граждан в Ланчхути встретила Саломе Зурабишвили акциями


25.09.2018   16:27
Группа из нескольких человек в Ланчхути встретила кандидата в президенты Грузии Саломе Зурабишвили с транспарантами – «Предатель», «Ни одного голоса предателю», «Абхазия — наша, ты – гангрена!».

Сторонники Зурабишвили призвали их разойтись, что вызвало перепалку. Местные, которые встретили Зурабишвили акциями, заявляли, что ее взгляды неприемлемы для населения.

«Она должна снять свою кандидатуру. У нас было желание присутствовать на встрече и нас не пустили в зал. Мы хотели задать ей вопросы, однако ее сторонники не позволили нам сделать это», — заявил один из участников акции Бачо Ахаладзе, который опроверг связь с оппозиционными партиями.

Часть встречи с Саломе Зурабишвили в театре прошла в темноте. Позднее подача электроэнергии была восстановлена.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Вокруг компании «Омега» разрастает коррупционный скандал
Bloomberg включил Грузию в топ-10 самых быстрорастущих туристических направлений
Цифры Грузстата не отражают реалии - Арчвадзе
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Премьер Грузии рассказал в ООН об инициативе «Шаг к лучшему будущему»
За восемь месяцев на дорогах Абхазии погибли 48 человек
В Абхазии придумали амнистию для заключенных
Три человека погибли в ДТП в Абхазии
Учащимся Гальского района запретили участвовать в мероприятиях НПО
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Парламент Дагестана утвердил нового премьер-министра республики
«Европейская Грузия» призывает власти освободить из тюрьмы Вано Мерабишвили
Премьер-министр Грузии на встрече с генеральным секретарем ООН говорил о мирной инициативе правительства
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна