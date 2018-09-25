|
|
Группа граждан в Ланчхути встретила Саломе Зурабишвили акциями
25.09.2018 16:27
Группа из нескольких человек в Ланчхути встретила кандидата в президенты Грузии Саломе Зурабишвили с транспарантами – «Предатель», «Ни одного голоса предателю», «Абхазия — наша, ты – гангрена!».
Сторонники Зурабишвили призвали их разойтись, что вызвало перепалку. Местные, которые встретили Зурабишвили акциями, заявляли, что ее взгляды неприемлемы для населения.
«Она должна снять свою кандидатуру. У нас было желание присутствовать на встрече и нас не пустили в зал. Мы хотели задать ей вопросы, однако ее сторонники не позволили нам сделать это», — заявил один из участников акции Бачо Ахаладзе, который опроверг связь с оппозиционными партиями.
Часть встречи с Саломе Зурабишвили в театре прошла в темноте. Позднее подача электроэнергии была восстановлена.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна