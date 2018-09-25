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Президент Грузии направляется в США с рабочим визитом
25.09.2018 17:26
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сегодня отправится в США с рабочим визитом. Об этом сообщает администрация главы государства.
В рамках визита Маргвелашвили примет участие в работе 14-го международного форума «Сохранение мира и развития в изменчивом мире» в Нью-Йорке.
Форум проходит в рамках мероприятий ООН и на нем будут присутствовать до 50 действующих и бывших лидеров разных стран.
Президент Грузии выступит с речью на церемонии торжественного открытия форума и вместе с лидерами других стран примет участие в дискуссии. В рамках визита запланированы двусторонние встречи и рабочий ужин вместе с участвующими в конференции лидерами и президентами разных стран.
Маргвелашвили также будет присутствовать на ежегодном торжественном приеме «2018 Annual Awards Dinner», организованном американским фондом «Appeal of Conscience Foundation». В этом мероприятии примут участие гости высокого ранга, в том числе бывшие Госсекретари США Мадлен Олбрайт, Генри Киссинджер, Джеймс Бейкер, Колин Пауэлл и другие известные политические деятели.
Визит Маргвелашвили в США завершится 29 сентября.
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