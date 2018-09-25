Публикацией информации о состоянии здоровья Мерабишвили было нарушено законодательство – НПО

25.09.2018 17:34 Неправительственные организации опубликовали совместное заявление в связи с обнародованием информации, связанной с состоянием здоровья бывшего премьер-министра Иване Мерабишвили, и заявили, что специальная пенитенциарная служба нарушила существующее законодательство.



Организации подписанты выражают тревогу в связи с заявлением, опубликованным 24 сентября 2018 года специальной пенитенциарной службой, грубо нарушившим фундаментальные права, защищенные как конституцией Грузии, так и европейской конвенцией прав и основных свобод человека.



23 сентября 2018 года в сюжете, вышедшем по эфиру телекомпании "Рустави 2" адвокат осужденного Иване Мерабишвили говорил об ухудшении состояния здоровья бывшего премьер-министра, и выразил предположение о целенаправленной интоксикации заключенного. В ответ специальная пенитенциарная служба распространила вышеупомянутое заявление, в котором перечислены не только обследования, проведенные осужденному Иване Мерабишвили, но и диагнозы, поставленные осужденному в их результате. По информации адвокатов И. Мерабишвили, специальная пенитенциарная служба не брала разрешения у осужденного о распространении этих данных. Обнародование медицинской информации конфиденциального характера пенитенциарная служба объяснила высоким публичным интересом, и целью миновать политические спекуляции.



"По стандартам Европейского комитета по пыткам и бесчеловечному или унизительному отношению, или превенции наказания (CPT), свобода выражения согласия и соблюдение конфиденциальности являются основными правами человека. Охрана этих прав является важнейшим для установления доверия между врачом и пациентом, особенно в местах пресечения свободы, где заключенный не может свободно выбрать врача"- написано в заявлении, и приводятся разные статьи, запрещающие публикацию личной информации.



Организации призывают инспектора Охраны персональных данных, изучить вопрос незаконного разглашения персональной информации Иване Мерабишвили, и соответствующе отреагировать. А также призывают Медицинский департамент специальной пенитенциарной службы, с особым вниманием отнестись к предположениям, высказанным в связи с ухудшением состояния здоровья осужденного И. Мерабишвили, в кратчайшие сроки провести осужденному все соответствующие исследования, и обеспечить его адекватное лечение.















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