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Генсек ООН: Мировой порядок становится все более хаотичным, демократия находится в осаде
25.09.2018 19:22
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш считает, что доверие к глобальному порядку находится на пределе и он становится все более хаотичным. Об этом Гутерриш заявил выступая на открытии 73-й Генассамблее ООН.
"Сегодня мировой порядок становится все более хаотичным. Отношения между странами все менее ясны, универсальные ценности размываются. Демократические принципы находятся в осаде", - цитирует генсека АFP.
Во вторник, 25 сентября, в Нью-Йорке началсиь основные мероприятия 73-ей сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Всю неделю в стенах международной организации будут выступать главы и высокопоставленные представители государств.
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