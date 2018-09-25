Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Прокуратура проверяет медиахолдинг «Palitra Media»


25.09.2018   19:32
Следователи прокуратуры Грузии изучают бухгалтерскую, финансовую и экономическую документации издательства «Колорпарк», принадлежащего холдингу «Palitra Media». Об этом сказано в заявлении на сайте информационного агентства ipn.ge, также принадлежащего «Palitra Media».

История холдинга «Palitra Media» началась с 18 апреля 1995 года после выхода в свет еженедельной газеты «Квирис палитра». На сегодняшний день «Palitra Media» объединяет три еженедельных газеты, три журнала, восемь периодических журналов, более 20 интернет-порталов, радио, телевидение, информационное агентство и издательский дом литературы.

Ежемесячное количество визитеров интернет-порталов и читателей печатных органов «Palitra Media» превышает 10 миллионов. Холдинг владеет сетью розничных продаж книг по стране.
В «Palitra Media» трудоустроены более 1,8 тысячи человек.

Как сообщает «Palitra Media», следователи прокуратуры пришли к ним накануне и на основании решения суда потребовали предоставить оригиналы документов и корреспонденции издательства от 1 января 2014 года по 11 сентября текущего года в рамках неизвестного им дела.

«Несмотря на то, что нам не понятно, чему служит и какой необходимостью обусловлено основательное изъятие документации из компании; несмотря на то, что у нас есть право обжаловать указанное решение в апелляционном суде, мы решили без обжалования и осложнений передать прокуратуре требуемые данные», — сказано в заявлении холдинга.

При этом подчеркивается, что холдинг пока не передавал документацию прокуратуре и сделает это только после того, когда с документов снимут копии и заверят их нотариально.

«Palitra Media» оказывалась в центре пристального внимания следственных органов и в 2011 году, во времена президентства Михеила Саакашвили, однако тогда ничего противозаконного обнаружено не было, подчеркивают в компании.

«При тотальной проверке «Palitra Media» годами ранее, в условиях прежних властей в 2011 году, мы были уверены в прозрачности нашей деятельности (что тогда было доказано и результатами проверки), мы и сейчас с точностью уверены в законности и прозрачности наших действий. «Palitra Media» будет внимательно следить за происходящим процессом, и максимально полноценно и прозрачно сообщать общественности о всех новых деталях развития дела», — подчеркивают в холдинге.

Новости-Грузия





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Global Finance включил президента Нацбанка Грузии в список лучших управляющих
США наложили санкции на 12 российских компаний
Почему сокращается экспорт грузинского вина в Китай?
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Премьер Грузии рассказал в ООН об инициативе «Шаг к лучшему будущему»
За восемь месяцев на дорогах Абхазии погибли 48 человек
В Абхазии придумали амнистию для заключенных
Три человека погибли в ДТП в Абхазии
Учащимся Гальского района запретили участвовать в мероприятиях НПО
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Азербайджан пообещал сбивать армянские самолеты над Нагорным Карабахом
Франция хочет продать Азербайджану свои боевые корабли
Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество и вопросы региональной безопасности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна