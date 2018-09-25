Прокуратура проверяет медиахолдинг «Palitra Media»

25.09.2018 19:32 Следователи прокуратуры Грузии изучают бухгалтерскую, финансовую и экономическую документации издательства «Колорпарк», принадлежащего холдингу «Palitra Media». Об этом сказано в заявлении на сайте информационного агентства ipn.ge, также принадлежащего «Palitra Media».



История холдинга «Palitra Media» началась с 18 апреля 1995 года после выхода в свет еженедельной газеты «Квирис палитра». На сегодняшний день «Palitra Media» объединяет три еженедельных газеты, три журнала, восемь периодических журналов, более 20 интернет-порталов, радио, телевидение, информационное агентство и издательский дом литературы.



Ежемесячное количество визитеров интернет-порталов и читателей печатных органов «Palitra Media» превышает 10 миллионов. Холдинг владеет сетью розничных продаж книг по стране.

В «Palitra Media» трудоустроены более 1,8 тысячи человек.



Как сообщает «Palitra Media», следователи прокуратуры пришли к ним накануне и на основании решения суда потребовали предоставить оригиналы документов и корреспонденции издательства от 1 января 2014 года по 11 сентября текущего года в рамках неизвестного им дела.



«Несмотря на то, что нам не понятно, чему служит и какой необходимостью обусловлено основательное изъятие документации из компании; несмотря на то, что у нас есть право обжаловать указанное решение в апелляционном суде, мы решили без обжалования и осложнений передать прокуратуре требуемые данные», — сказано в заявлении холдинга.



При этом подчеркивается, что холдинг пока не передавал документацию прокуратуре и сделает это только после того, когда с документов снимут копии и заверят их нотариально.



«Palitra Media» оказывалась в центре пристального внимания следственных органов и в 2011 году, во времена президентства Михеила Саакашвили, однако тогда ничего противозаконного обнаружено не было, подчеркивают в компании.



«При тотальной проверке «Palitra Media» годами ранее, в условиях прежних властей в 2011 году, мы были уверены в прозрачности нашей деятельности (что тогда было доказано и результатами проверки), мы и сейчас с точностью уверены в законности и прозрачности наших действий. «Palitra Media» будет внимательно следить за происходящим процессом, и максимально полноценно и прозрачно сообщать общественности о всех новых деталях развития дела», — подчеркивают в холдинге.



Новости-Грузия











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