«Переломный моментами» в отношениях США и РФ стали конфликты в Украине и Грузии - Госдепартамент США

25.09.2018 19:46 Отправной точкой ухудшение отношений России и США после "холодной войны" стала российская агрессия на Востоке Украины и Грузии. Об этом в интервью изданию "Эхо Москвы" заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, передает УНН.



"У нас есть достаточно длинная история сотрудничества. Мы вместе воевали в двух мировых войнах. Мне кажется, этот вопрос вы должны обратить к своему правительству, если вы меня спрашиваете, в момент, когда и почему это поведение изменилось. И, наверное, надо тут говорить, что это произошло тогда, когда Владимир Путин пришел к власти. И мы видели с тех пор, что отношения между нашими странами постоянно ухудшались", - сказал Митчелл.



Отвечая на вопрос о том, в какой момент, по его мнению, отношения между Россией и США ухудшились, Митчелл заявил, что этими моментами были агрессивные действия РФ в Грузии и Украине.



"Мне кажется, что война в Грузии и также война в Украине - это были первые моменты после окончания "холодной войны", когда российское правительство пыталось добиться своих целей, используя силу. Перед этим мы слышали достаточно пугающие, угрожающие слова в отношении Прибалтики. Но война в Грузии - это был тот момент, когда увидели агрессивную политику власти. И конфликт в Украине это все подтвердил еще раз", - подчеркнул он.



Как сообщал УНН, по словам специального представителя государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера, РФ в вопросе Украины будет ждать смены администрации в США.















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