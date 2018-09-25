Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Госдепартамент США высказался о предоставлении автокефалии УПЦ


25.09.2018   20:47
В Госдепартамента США выразили полную поддержку возможному предоставлению Украинской православной церкви автокефалии, передает РИА «Новости».

«Соединенные Штаты решительно поддерживают свободу вероисповедания, включая свободу членов групп управлять своей религией в соответствии со своими убеждениями и свободно исповедовать свою религию без вмешательства правительства. США уважают способность украинских православных религиозных лидеров и последователей проводить автокефалию в соответствии со своими убеждениями», — говорится в тексте сообщения Госдепартамента.

В ведомстве также подчеркнули, что уважают вселенского патриарха «как голос религиозной терпимости и межконфессионального диалога».






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Global Finance включил президента Нацбанка Грузии в список лучших управляющих
США наложили санкции на 12 российских компаний
Почему сокращается экспорт грузинского вина в Китай?
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Премьер Грузии рассказал в ООН об инициативе «Шаг к лучшему будущему»
За восемь месяцев на дорогах Абхазии погибли 48 человек
В Абхазии придумали амнистию для заключенных
Три человека погибли в ДТП в Абхазии
Учащимся Гальского района запретили участвовать в мероприятиях НПО
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Азербайджан пообещал сбивать армянские самолеты над Нагорным Карабахом
Франция хочет продать Азербайджану свои боевые корабли
Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество и вопросы региональной безопасности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна