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Госдепартамент США высказался о предоставлении автокефалии УПЦ
25.09.2018 20:47
В Госдепартамента США выразили полную поддержку возможному предоставлению Украинской православной церкви автокефалии, передает РИА «Новости».
«Соединенные Штаты решительно поддерживают свободу вероисповедания, включая свободу членов групп управлять своей религией в соответствии со своими убеждениями и свободно исповедовать свою религию без вмешательства правительства. США уважают способность украинских православных религиозных лидеров и последователей проводить автокефалию в соответствии со своими убеждениями», — говорится в тексте сообщения Госдепартамента.
В ведомстве также подчеркнули, что уважают вселенского патриарха «как голос религиозной терпимости и межконфессионального диалога».
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